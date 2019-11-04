МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют рост на фоне новостей о прогрессе во внешнеторговых отношениях Китая и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,58%, до 2975,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,59%, до 1646,7 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,65%, до 27547,3 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 1,43%, до 2130,24 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 6686,9 пункта. Фондовые биржи Японии в понедельник закрыты в связи с выходным днем.

На настроении трейдеров сказывается оптимизм по поводу торгового договора между США и Китаем. Как сообщают СМИ, Соединенные Штаты и Китай в пятницу заявили, что добились прогресса в переговорах, направленных на прекращение почти 16-месячной торговой войны, которая нанесла значительный ущерб мировой экономике, а официальные лица США заявили, что соглашение может быть подписано в ноябре.

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый этап торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином будет подписан в Соединенных Штатах. Трамп планировал встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином в Чили на саммите АТЭС в ноябре и там подписать "первый этап" соглашения, но власти страны отменили саммит из-за протестов.

При этом аналитики National Australia Bank, чье мнение приводит агентство Рейтер, считают, что "несмотря на то, что все указывает на заключение первой фазы соглашения, остается вопрос, отменят ли США запланированные декабрьские тарифы и отменят ли некоторые из существующих в соответствии с требованиями Китая, и если эта проблема не будет решена, договор может быть легко расторгнут".