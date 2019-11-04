МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют заметный рост в понедельник на фоне ожиданий скорого окончания "торговой войны" между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.43 мск фьючерс на индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) увеличивается на 0,44%, до 27379,5 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 8202,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3076,88 пункта.

На настроения инвесторов оказывает влияние прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Рынок рассматривает признаки скорого окончания торговой войны между крупнейшими мировыми экономиками. Ожидается, что торговое соглашение между странами будет подписано в этом месяце. Теперь в центре внимания инвесторов вопрос декабрьских пошлин. Как сообщают СМИ, обе стороны нацелены предотвратить их установление.

Участники рынка также следят за корпоративными новостями. Некоторые американские компании сообщают о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом. А акции Under Armour Inc. падают в цене на 13% на предварительных торгах после того, как производитель одежды заявил, что федеральные власти проводят расследование по итогам его финансового отчета, сообщают СМИ. Кроме того, цена на акции McDonald's снизилась на 2,7% после того, как исполнительный директор компании был вынужден уйти в отставку из-за нарушения "корпоративной этики".