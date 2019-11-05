МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют рост на фоне публикации квартальных отчетов ряда компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск индекс FTSE 100 прибавляет 0,38%, до 7369,69 пункта, французский CAC 40 — 0,06%, до 5827,65 пункта. Немецкий индекс DAX поднимается на 0,11%, до 13152,7 пункта.

Во вторник в центре внимания инвесторов находятся квартальные финансовые отчеты европейских компаний. Лондонский индекс FTSE 100 вырос на фоне позитивного прогноза компании AB Foods на следующий год.

Акции немецкой компании-производителя модной одежды Hugo Boss подорожали на 2,8%. Несмотря на то, что по итогам третьего квартала компания сообщила о снижении чистой прибыли, в следующем квартале они ожидают увеличения продаж, а также более высокой операционной прибыли.

Акции датского ювелирного дома Pandora упали на 8% после объявления о чистом квартальном убытке в размере 17,8 миллиона долларов. Немецко-испанская компания Siemens Gamesa по результатам квартала сообщила об увеличении чистой прибыли, но в то же время понизила собственный прогноз на 2020. После этого акции компании упали в цене на 11%.