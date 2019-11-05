МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник растут на оптимизме вокруг торговых отношений США и Китая, инвесторы также обращают внимание на внутренние статданные, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.42 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,1%, до 27488,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,04%, до 8436,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 3078,5 пункта.

Инвесторы следят за развитием внешнеторговых отношений США и КНР. Так, ранее СМИ сообщали о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

"Основное внимание сосредоточено на заключении первой части торговой сделки, которое может состояться в этом месяце. Я думаю, рынок может придерживаться этой позиции до тех пор, пока какой-нибудь вид сделки не будет подписан", — отметил вице-президент по торговле брокерской компании Charles Schwab Рэнди Фредерик (Randy Frederick), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по дефициту торгового баланса в США. Показатель в сентябре ожидаемо сократился на 4,7% по сравнению с показателем августа, до 52,5 миллиарда долларов. Позднее во вторник будет также опубликована статистика по деловой активности в сфере услуг в США. Ожидается, что в октябре показатель составил 53,5% против уровня сентября в 52,6%.

Сдерживает рост индексов падение стоимости акций компании Uber Technologies. Бумаги дешевеют на 7,3% после сообщения компании о том, что в третьем квартале чистый убыток компании вырос на 18%, до 1,16 миллиарда долларов, а расходы поднялись на 33% — до 4,92 миллиарда.