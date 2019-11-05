МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-октябре снизился на 61,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 12,93 тонны, с серебром – вырос более чем в 2 раза, до 8,594 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении за десять месяцев было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 33,6 миллиарда рублей против 86,4 миллиарда рублей в январе-октябре 2018 года, что соответствует сокращению на 61%.

При этом в октябре было заключено сделок на 4 миллиарда рублей, в том числе по 1,29 тонне золота и 1,26 тонне серебра (на 45,5 миллиона рублей).

За 2018 год на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 102 миллиарда рублей, за 2017 год — на 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКЦ, который выступает в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляет неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.