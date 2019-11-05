МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре 2019 года снизился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 72,2 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В октябре 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 72,2 триллиона рублей (78,1 триллиона рублей в октябре 2018 года). Лучшую динамику продемонстрировали рынок облигаций (рост на 61%) и рынок акций (рост на 17,8%), а также рынок фьючерсов и опционов на товары (рост на 36,7%)", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 43,6% и достиг 3,736 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 17,8%, до 1,234 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 17,8%, составив 53,7 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 61% и составил 2,502 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов составил 108,8 миллиарда рублей, что на 62,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 87 облигационных займов на общую сумму 1,853 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 555,9 миллиарда рублей.

Объем торгов на валютном рынке составил 24,2 триллиона рублей, что на 20,4% ниже, чем в октябре 2018 года. На торги инструментами спот пришлось 5,7 триллиона рублей, на сделки своп и форварды – 18,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,053 триллиона рублей, или 16,4 миллиарда долларов.