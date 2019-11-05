МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается более чем на 1,5% после публикации статданных по индексу деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 23,25 доллара, или на 1,55%, до 1487,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 2,37%, до 17,637 доллара за унцию.

Стоимость золота резко упала после публикации данных по индексу деловой активности в сфере услуг США. Показатель в октябре увеличился сильнее ожиданий, до 54,7% с уровня сентября в 52,6%.

Кроме того, ранее статистику по дефициту торгового баланса опубликовало Бюро экономического анализа министерства торговли США. Показатель в сентябре сократился на 4,7% по сравнению с показателем августа, до 52,5 миллиарда долларов.

Спрос на надежные активы, каковым традиционно считается золото, снижается на фоне оптимизма относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая. Так, ранее СМИ сообщали о том, что США готовы отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.