МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем снижается против доллара и евро, корректируя предыдущий двухдневный рост.

Снижение рынка нефти и общее ослабление аппетита к риску поддерживает снижение курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.07 мск повышался на 20 копеек, до 63,69 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 70,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Рубль днем снижается к евро и к доллару, корректируя предыдущий двухдневный рост – в район максимумов с июля (против доллара).

Ухудшение внешней конъюнктуры поддерживает ослабление рубля. Так, западноевропейские индексы преимущественно снижаются — на 0,1-0,2%, американские теряют в пределах 0,1%.

Нефтяные котировки снижаются на 0,6%, до 62,57 доллара за баррель сорта Brent на фоне публикации данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов в США за прошлую неделю. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,26 миллиона баррелей после снижения неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают, что запасы за период выросли в стране на 1,5 миллиона баррелей после роста на 5,7 миллиона неделей ранее.

Увеличение минфином РФ объема покупок валюты в ближайший месяц также поддерживает психологический настрой на коррекцию рубля вниз, говорят эксперты.

Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 8 ноября по 5 декабря 2019 года составит 228,2 миллиарда рублей — по 11,4 миллиарда рублей в день. В период с 7 октября по 7 ноября объем таких покупок должен составить 212,7 миллиарда рублей — по 9,2 миллиарда рублей в день.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 0,3-0.4%. Рублевая цена нефти при этом колеблется около уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Минфин РФ на 18% увеличил объемы покупки валюты, давление этого фактора увеличится, и на таком фоне доллар дешевле 64 рублей выглядит перепроданным, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

В целом внешний фон текущей недели, вероятно, позволит курсам сохраняться на комфортных отметках ниже 64 рублей за доллар и ниже 71 рубля за евро, оценила Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

На данном этапе поддержки курсу доллара находятся на отметках 63 и 62,55 рубля, уровни сопротивления росту расположены на уровнях 63,65 рубля и 64 рубль, оценил Сергей Дроздов из ГК "Финам".