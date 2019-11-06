МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду колеблются после достижения индексами новых исторических максимумов, трейдеры ожидают новости по торговле между Вашингтоном и Пекином, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 18.50 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,05%, до 27478,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,03%, до 3073,7 пункта, ранее в ходе торгов оба показателя слабо росли. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опускался на 0,39%, до 8401,6 пункта.

Ранее на текущей неделе мировые фондовые рынки получили поддержку на оптимизме по торговле между США и КНР. Так, СМИ сообщали о том, что американская сторона готова отменить часть существующих пошлин в качестве уступки в торговом соглашении, подписание которого планируется в течение ноября.

"В повестке сегодня нет факторов, которые могли бы изменить настроение и дать заметный рост рынкам", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега National Securities в Нью-Йорке Арта Хогана (Art Hogan).

Акции HP Inc. дорожают в ходе торгов на 12% после новостей СМИ о том, что компания может быть приобретена корпорацией Xerox. Отмечалось, что Xerox может предложить за HP сумму выше рыночной стоимости компании, капитализация которой на момент выхода сообщения составляла 27 миллиардов долларов.