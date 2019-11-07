МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом в ожидании официальных сообщений от властей США и Китая по готовящемуся торговому соглашению между странами, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,01% — до 2978,71 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 1651,77 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,57%, до 27847,23 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1%, до 6726,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,01%, до 2144,29 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,11%, до 23330,32 пункта.

Трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что встреча президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина для подписания первой части торговой сделки между двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы по условиям и месту проведения саммита все еще не решены. Инвесторы ждали официальных сообщений от властей США и Китая, которые могли бы прояснить текущую ситуацию.

Поддержку рынку Японии оказали данные корпоративной отчетности компаний страны. Так, японский автоконцерн Toyota Motor Corp. сообщил, что чистая прибыль за первое полугодие (завершилось 30 сентября) 2019-2020 финансового года составила 1,275 триллиона иен (11,7 миллиарда долларов), что на 2,6% выше показателя за аналогичный период годом ранее. Акции компании по итогам торгов подорожали на 1,1%.

"Показатели сегодняшнего финансового отчета Toyota оказались хорошими", — считает стратег Okasan Online Securities Йошихиро Ито (Yoshihiro Ito), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.