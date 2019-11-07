МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1% на оптимизме относительно развития внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.06 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,43%, до 62,62 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,44%, до 57,16 доллара за баррель.

Цены на нефть днем перешли к росту более чем на 1% после утреннего снижения — реакции на данные по запасам сырья в США. По данным минэнерго США, за минувшую неделю увеличение запасов нефти в США составило 7,9 миллиона баррелей против ожидаемого роста показателя на 1,5 миллиона.

Однако рисковые настроения вернулись на рынок после комментария официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и Китая. Так, Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Ранее на текущей неделе СМИ сообщали, что США готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.

"Сегодня мы начинаем с… заголовков о том, что они пришли к какой-то договоренности об общих принципах. Это определенно поддерживает цены", — отметил в связи с этим аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В ходе торгов четверга инвесторы также обращали внимание на снижение ЕК оценки средней цены нефти Brent на 2019 год до 63,3 доллара с 64,7 доллара. На 2020 год оценка понижена до 57,4 доллара за баррель с ранее ожидавшихся 61,5 доллара.