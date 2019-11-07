События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 ноября
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (сентябрь)
|1%
|7,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (сентябрь)
|2,4%
|3,8%
|3:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (сентябрь)
|1,8%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
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|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г)
|-3,2%
|-3,5%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г)
|-8,5%
|-8,9%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|39,65 млрд юаней
|41,2 млрд юаней
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|18,1 млрд евро
|18,1 млрд евро
|10:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019)
|0,2%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Встреча министров финансов ЕС
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|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (октябрь)
|221,2 тыс
|221,2 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь)
|6,1%
|-2%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (октябрь)
|53,7 тыс
|15,9 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (октябрь)
|5,5%
|5,5%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|84,2
|84,9
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь)
|95,5
|95,9
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|691
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|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|822
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-32,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|383,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|276,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|40,4 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|33,5 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-40,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-18,2 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|25,8 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-53,4 тыс
|
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 10 месяцев и октябрь 2019
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|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Московская биржа — телеконференция менеджмента
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|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за октябрь
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|RUB
|UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — реестр для ВОСА (03.12.2019, в заочной форме, уменьшение УК на 25 млн акций /цена выкупа 5300 руб зо ао/, див-ды 1П2019)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|МРСК Урала — СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ВОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191107/830516639.html