МОСКВА, 7 ноя /ПРАЙМ/. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в пилотном режиме запустила маркетплейс, сообщил гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов.

"Наш пилотный проект — маркетплейс. Мы уже запустили этот проект, мы удовлетворены результатами. Сейчас на нашем маркетплейсе имеется 5 тысяч SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция — ред.), наша среднесрочная цель — увеличить число поставщиков и SKU", — сказал Чирахов в ходе телефонной конференции.

"Я думаю, что к концу следующего года у нас будет около 150 поставщиков и 150 тысяч SKU", — добавил топ-менеджер. Ранее компания сообщала, что в 2020 году планирует запустить пилотную версию маркетплейса для категории одежды и обуви. По итогам "пилота" "Детский мир" планировал масштабировать маркетплейс на остальные товарные категории.

Комментируя развитие сети магазинов товаров для животных "Зоозавр", Чирахов отметил, что ритейлер более-менее удовлетворен ее результатами.

"Пока "Зоозавр" не вышел на положительную EBITDA, и к концу года EBITDA будет примерно на нулевом уровне. Но мы удовлетворены бизнесом. К концу текущего года мы примем решение, сколько магазинов "Зоозавр" мы откроем в следующем году. Я думаю, количество магазинов может быть большим", — добавил он.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.