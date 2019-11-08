МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику в пятницу утром на фоне неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР, а также на фоне статданных из Китая, свидетельствуют данные тогов.

По состоянию на 8.05 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 2989,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,81%, до 1665,19 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,44%, до 27726,04 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,31%, до 2137,65 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,16%, до 23367,93 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,14%, до 6717,4 пункта.

В четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. В то же время инвесторы сохраняют осторожность на фоне сообщений СМИ о том, что подобный план вызвал противоречивые мнения в Белом доме.

"Слухи, идущие из Вашингтона, не столь оптимистичны, говорят о конфликтах между советниками Белого дома по вопросам соглашения", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Джеффри Хэлли (Jeffrey Halley). Однако эксперт также считает, что, несмотря на отсутствие подробностей соглашения и определенных сроков, есть видимый прогресс в разрешении торговых споров.

Кроме того, на индексы повлияла статистика из Китая. Ранее в пятницу были опубликованы данные по импорту и экспорту в стране. Согласно данным главного таможенного управления КНР, в октябре экспорт и импорт Китая сократились меньше, чем ожидалось. Экспорт снизился на 0,9% в октябре по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Эксперты ожидали падения на 3,5%. Между тем, импорт в октябре снизился на 6,4%, что также меньше, чем прогноз аналитиков, ожидавших падения на 8,9%.