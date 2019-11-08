МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу завершили торги снижением на фоне заявлений по поводу торговли США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,63%, до 7359,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 5889,7 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,46%, до 13228,56 пункта.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт. Президент отвечал на вопрос о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.

"Если первая фаза торговых переговоров будет достигнута, то это значит согласие на снятие некоторых существующих пошлин, но только если будет достигнуто соглашение по сделке. Смешанные новости — обычная история, это всего лишь шум", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего рыночного аналитика Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).

Трейдеры обратили внимание и на статистику из Китая. Согласно официальным данным, экспорт КНР в октябре снизился на 0,9%, а импорт — на 6,4% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Значения оказались лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали снижение индикаторов на 3,5% и 8,9% соответственно.

Акции производителя предметов роскоши Richemont Group упали в цене на 6% после того, как компания сообщила о негативном влиянии ситуации в Гонконге на продажи за прошедшее полугодие.