МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль МТС по РСБУ за январь-сентябрь 2019 года составила 53,37 миллиарда рублей против убытка в 8,91 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка МТС выросла на 3,1% в годовом выражении — до 254,75 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась на 1,4%, до 131,68 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 3%, до 73,8 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла более чем в 58 раз — до 11,626 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 5% и составила 123,07 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 2,9%, до уровня в 33,58 миллиарда рублей. Управленческие расходы составили 24,3 миллиарда рублей, увеличившись на 2,5%.

Долгосрочные обязательства МТС по состоянию на 30 сентября 2019 года сократились на 20,6% по сравнению с концом 2018 года — до 441,8 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 25,6%, до 227,74 миллиарда рублей.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%). На конец первого квартала 2019 года общее число мобильных абонентов МТС составило 104,7 миллиона человек, из них 77,6 миллиона — в России.