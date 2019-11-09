МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания МТС не планирует листинг на новых биржах, вопрос делистинга с Нью-Йоркской биржи закрыт, заявил РИА Новости президент компании Алексей Корня в кулуарах конференции AI Journey.

"Вопрос закрыт, не планируем", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли МТС вернуться в будущем к обсуждению целесообразности делистинга с Нью-Йоркской биржи

Отвечая на вопрос, планирует ли компания выходить на новые биржи, он сказал: "Нет".

В феврале МТС сообщал о планах пересмотреть стратегию присутствия на рынках акционерного капитала. В компании тогда заявили, что в рамках консультаций с инвесторами оценят необходимость листинга в США, а также рассмотрят Московскую биржу как основную площадку для торгов акциями. Основной владелец АФК "Система", крупнейшего акционера МТС, Владимир Евтушенков в начале октября заявил, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

Как пояснял РИА Новости представитель МТС, консультации с инвесторами показали, что возможные потери, связанные с переходом на другие площадки, гораздо более значительны, чем затраты на поддержание листинга на NYSE.

МТС — крупнейший оператор мобильной связи в РФ. АФК "Система" владеет (с учетом косвенного участия через подконтрольные компании) 55,64% акций оператора, доля эффективного участия АФК – 50,007%. Остальные 44,35% акций МТС — в свободном обращении (7,58% — на Московской бирже, 36,77% в виде АДР — на NYSE).