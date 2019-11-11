МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в понедельник на фоне неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР, а также протестов в Гонконге, свидетельствуют данные тогов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,22%, до 2928,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 1,61%, до 1622,14 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 2,1%, до 27070,55 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,61%, до 2124,23 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,24%, до 23334,06 пункта, австралийский индекс 2S&P/ASX 200 рос на 0,54%, до 6760,7 пункта.

Трейдеры обратили внимание на пятничные заявления президента США Дональда Трампа о том, что речи о полной отмене американских импортных пошлин на продукцию из КНР не идёт, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление Трампа прозвучало после того, как на минувшей неделе министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией в Гонконге, где протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро.

"Торговая война между Китаем и США и протесты в Гонконге в совокупности сегодня оказывают негативное влияние на азиатские рынки", — сказал аналитик компании Argonaut Джеймс Макглю (James McGlew), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказывает статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в стране в октябре составила 3,8%, достигнув максимума с января 2012 года. Ускорение темпов инфляции в октябре превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали рост лишь до 3,3% с 3% месяцем ранее. При этом падение цен производителей ускорилось до 1,6% в годовом выражении с 1,2% месяцем ранее, хотя ожидалось снижение на 1,5%.