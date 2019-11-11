События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 ноября
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сентябрь)
|2,158 трлн йен
|1,613 трлн йен (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2019)
|-0,4%
|-0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|-0,2%
|0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,3%
|1,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,1%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь)
|-0,6%
|-0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сентябрь)
|-0,7%
|-0,3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,3%
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (сентябрь)
|-9,81 млрд ф. ст.
|-10 млрд ф. ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (сентябрь)
|-2,21 млрд ф. ст.
|-2,5 млрд ф. ст.
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,5%
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|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,5%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 10м2019
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|RUB
|М.Видео — реестр для ВОСА (03.12.2019, див-ды 9м2019)
|0 — див-д 2018
|33,37 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2019) — див-д 2019
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|RUB
|ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 9м2019)
|776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018
|883,93 (1П2019) — див-д 2019
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|RUB
|Polymetal International Plc — День инвестора и аналитика /Лондон/
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https://1prime.ru/Financial_market/20191111/830528568.html