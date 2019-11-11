МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сентябрь) 2,158 трлн йен 1,613 трлн йен (факт)
12:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (3кв2019) -0,4% -0,5%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (3кв2019) -0,2% 0,4%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (3кв2019) 1,3% 1,1%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,1%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) -0,6% -0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (сентябрь) -0,7% -0,3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,3%

 

 
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (сентябрь) -9,81 млрд ф. ст. -10 млрд ф. ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (сентябрь) -2,21 млрд ф. ст. -2,5 млрд ф. ст.
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,5%

 

 
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,5%

 

 

 

Российские события
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Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 10м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — реестр для ВОСА (03.12.2019, див-ды 9м2019) 0 — див-д 2018 33,37 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 16.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ГМК Норильский никель — СД (рекоменд. по див-дам 9м2019) 776,02 (1П2018) + 792,52 (фин) — див-д 2018 883,93 (1П2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Polymetal International Plc — День инвестора и аналитика /Лондон/

 

 

 

 