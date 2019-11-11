МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.40 мск глобальные депозитарные расписки "Роснефти" дешевели на 1,17%, до 7,02 доллара, "Лукойла" — на 0,55%, до 93,88 доллара, "Новатэка" — на 0,47%, до 212,4 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 0,94%, до 8,2 доллара, "Газпром нефти" — на 1,05% до 33,1 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,23%, до 1,45 доллара, Сбербанка — на 0,26%, до 15,16 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк" дешевели на 0,31%, до 19,12 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в стоимости на 0,24%, до 28,89 доллара, "Северстали" — росли на 0,5%, до 14,19 доллара, НЛМК — дорожали на 0,1%, до 20,6 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" росла на 0,81%, до 12,18 доллара, "Ленты" — на 1,55%, до 3,27 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,13%, до 4,6 доллара.