МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь) 1

 

 
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сентябрь) 3,8% 3,8%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (октябрь) 21,1 тыс 20 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (сентябрь) -56 тыс -90 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь) 3,9% 3,9%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (ноябрь) -25,3 -21
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь) -22,8 -13
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (ноябрь) -23,5

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — реестр для ВОСА (06.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018 5,06 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2018