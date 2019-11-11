МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в понедельник вечером на фоне пессимизма вокруг перспектив торгового соглашения США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск курс доллара к иене снижается до 109,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,27 иены, курс евро к доллару растет до 1,1032 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1016 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 98,18 пункта.

На настроения инвесторов повлияло субботнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что торговые переговоры с Китаем продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось.

По словам старшего аналитика OANDA Крэга Эрлама, разноречивые заголовки газет о торговых войнах приводят инвесторов в замешательство и растерянность. "Мы ежедневно переходим от оптимизма к пессимизму", — добавил он.

В то же время дополнительную поддержку спросу на более надежную иену в паре с долларом оказывает продолжающаяся политическая напряженность в Гонконге. Так, в качестве нового этапа противостояния с местными властями протестующие в понедельник с самого утра заблокировали входы на несколько станций метро города.