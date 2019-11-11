МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные LSE.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,73%, до 7,05 доллара, "Новатэка" — на 0,75%, до 211,8 долларов, "Лукойла" — на 0,44%, до 93,98 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,89%, до 8,12 доллара, "Газпром нефти" — на 0,15%, до 33,4 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 3,73%, до 27,88 доллара, "Северстали" — на 1,27%, до 13,94 доллара, НЛМК — на 2,82%, до 20 долларов.

Расписки ВТБ подорожали на 1,89%, до 1,46 доллара, Сбербанка — на 0,17%, до 15,15 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменилась в цене, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 19,18 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,17%, до 4,59 доллара. Цена бумаг "Магнита" увеличилась на 0,66%, до 12,16 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 3,1%, до 3,12 доллара.