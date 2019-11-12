МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник в свете неопределенности в перспективах торгового соглашения между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,44%, до 2897,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 1598,65 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,08%, до 26947,66 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,18%, до 2127,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 23360,33 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,48%, до 6740 пунктов.

Трейдеры сохраняют осторожность в ожидании выступления президента США Дональда Трампа позднее во вторник. Инвесторы ждут от него новых комментариев касательно торговых отношений с КНР после того, как в выходные он сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на китайскую продукцию не идет.

"Нам нужна более конкретная информация о структуре и сроках любого вида окончательного торгового соглашения", — сказал агентству Франс Пресс главный инвестспециалист BNY Mellon's Lockwood Advisors Мэтт Форестер (Matt Forester).