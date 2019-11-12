События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 ноября
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 12 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (октябрь)
|0
|2 (факт)
|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сентябрь)
|3,8%
|3,8%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (октябрь)
|21,1 тыс
|20 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (сентябрь)
|-56 тыс
|-90 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь)
|3,9%
|3,9%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (ноябрь)
|-25,3
|-21
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь)
|-22,8
|-13
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (ноябрь)
|-23,5
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|Детский мир — реестр для ВОСА (06.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|4,39 (9м2018) + 4,45 (фин) — див-д 2018
|5,06 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.12.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20191112/830535309.html