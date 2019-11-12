МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом индексов во вторник в ожидании выступления президента США Дональда Трампа, в ходе которого он может прокомментировать готовящееся торговое соглашение с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17%, до 2914,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также на 0,17%, до 1614,19 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,52%, до 27065,28 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,29%, до 6753 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,79%, до 2140,92 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,81%, до 23520,01 пункта.

Мировые инвесторы ждут выступления Трампа, которое состоится позднее во вторник. Трейдеры надеются на новые комментарии американского лидера касательно торговых отношений между Вашингтоном и Пекином. При этом в выходные Трамп сказал, что речи о полной отмене импортных пошлин США на продукцию из Китая не идет.

"Выступление Трампа во вторник может стать главным событием этой недели, особенно если президент раскроет какие-либо ощутимые детали о готовящейся встрече с председателем КНР Си Цзиньпином", — приводит агентство Франс Пресс мнение старшего рыночного аналитика AxiTrader Стивена Иннеса (Stephen Innes).

По последним сообщениям в СМИ, встреча Трампа и Си для подписания первой части торгового соглашения между двумя странами может быть отложена до декабря, поскольку вопросы условий и места проведения саммита все еще не решены.