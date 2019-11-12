МОСКВА, 12 ноя — Dow Jones. Мировые фондовые рынки во вторник незначительно повышаются. Сектор микрочипов резко растет благодаря позитивной корпоративной отчетности.

Фьючерсы на S&P 500 набрали 0,1%. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%, а британский FTSE 100 вырос на 0,4%. Акции немецкой транспортной и логистической группы Deutsche Post подскочили на 4,6% после того, как она отчиталась об увеличении прибыли за 3-й квартал.

Акции поставщика промышленных газов Linde PLC подорожали на премаркете на 2,4%. Его продажи в 3-м квартале выросли более чем в два раза, в результате увеличилась и прибыль. Позднее сегодня станут известны результаты CBS Corp.

Бумаги немецкого производителя микросхем Infineon Technologies подорожали на 7,4%. Компания сообщила о росте прибыли за 4-й финансовый квартал, несмотря на макроэкономическую неопределенность и ослабление мирового спроса на автомобили. Акции британской Dialog Semiconductor и нидерландской ASM International также повышаются.

Акции французской телекоммуникационной фирмы Iliad взлетели на 17,7% после того, как она опубликовала данные по выручке за 3-й квартал и сообщила, что выкупит собственные акции на сумму до 1,4 млрд евро.

Сегодня инвесторы ждут выступления Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, где он может рассказать о прогрессе на американо-китайских торговых переговорах и возможном введении пошлин на европейские автомобили.

"Инвесторы робко надеются на то, что заявления президента Трампа дадут повод для оптимизма", – говорит главный рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон. По его словам, участники рынков рассчитывают на то, что власти США воздержатся от введения пошлин на ввоз европейских автомобилей. Остается открытым вопрос о том, будут ли 15 декабря введены пошлины на китайские товары.

В Азии торги акциями прошли в плюсе. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%, несмотря на продолжающиеся продемократические демонстрации. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,2%, а японский Nikkei 225 – на 0,8%.

Доходность 10-летних американских гособлигаций поднялась до 1,940% с уровня 1,930% после длительных выходных. В понедельник облигационные рынки США были закрыты.

Британский фунт снизился к доллару на 0,2%, растеряв часть позиций, набранных в понедельник. Накануне Найджел Фарадж, лидер партии Вrexit, заявил, что его партия не будет бороться с Консервативной партией за места в парламенте на всеобщих выборах, назначенных на 12 декабря.

— Автор Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ