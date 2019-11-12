МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением котировок, свидетельствуют данные LSE.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,77%, до 7,1 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,85%, до 210 долларов, "Лукойла" — на 0,74%, до 93,28 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,29%, до 7,93 доллара, "Газпром нефти" — на 2,1%, до 32,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,58%, до 27,44 доллара, "Северстали" — на 0,14%, до 13,92 доллара, НЛМК — увеличилась на 0,4%, до 20,08 долларов.

Расписки ВТБ подешевели на 0,48%, до 1,45 доллара, Сбербанка — на 1,58%, до 14,91 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 0,21%, до 19,22 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,61%, до 4,61 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 1,11%, до 12,03 доллара, "Ленты" — увеличилась на 4,96%, до 3,28 доллара.