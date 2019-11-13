МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Обыкновенные акции "Ростелекома" обновили максимум с декабря 2016 года на новостях о цене выкупа акций оператора банком ВТБ, следует из данных Московской биржи.

К 10.34 мск обыкновенные акции "Ростелекома" дорожали на 0,55% — до 84,49 рубля (при этом на старте торгов бумаги подскакивали на 4,7% — до 87,92 рубля, максимума с декабря 2016 года). Привилегированные акции компании растут на 0,21% — до 70,65 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,57%.

Во вторник вечером источник в профильном ведомстве сообщил агентству "Прайм", что ВТБ выкупит голосующие акции "Ростелекома" в рамках допэмиссии по цене 93,21 рубля за бумагу.

Федеральная антимонопольная служба во вторник удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации 100% Tele2.

Президент РФ в начале октября подписал указ об увеличении доли участия "Ростелекома" и его дочернего ООО "Мобител" в уставном капитале ООО "Т2 РТК Холдинг" до 100%. Сейчас "Ростелекому" принадлежит 45% Tele2. Согласно указу, ВТБ выкупит допэмиссию акций "Ростелекома", при этом государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

В настоящее время крупнейшим акционером "Ростелекома" является государство в лице Росимущества, владеющее 45,04% уставного капитала (48,71% обыкновенных акций), ВЭБу принадлежит 3,96% уставного капитала (4,29% обыкновенных акций), "дочке" оператора — ООО "Мобител" — 12,01% капитала (10,49%).