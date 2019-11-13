МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером в среду продолжает снижаться против доллара и евро – четвертую торговую сессию подряд.

Снижение спроса на рублевые активы и ухудшение внешнего фона давит на курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.47 мск повышается на 5 копеек, до 64,28 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 70,78 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро почти достиг 71 рубля — впервые с 1 ноября.

РУБЛЬ В КОРРЕКЦИИ

Инвесторы снизили спрос на рублевые активы, что также четвёртый день подряд проявляется в снижении российского фондового рынка.

Снижение спроса на рублевый долг также подчеркивает тенденцию, говорят эксперты. Минфин не стал размещать на аукционе один из выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) — впервые с июня – "в условиях возросшей волатильности", отметил Роман Наумов из BCS Global Markets. Доходность на рынке рублевого госдолга сегодня растет по всему спектру ОФЗ (цены падают), добавил он.

Рынок находится под давлением внешнего негатива, где преобладает настороженное отношение к риску из-за отсутствия ясности с заключением торгового соглашения между США и Китаем, отметил Наумов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого заключения договора, однако подтвердил, что если этого не произойдёт, то пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены.

Основные западноевропейские биржевые рынки на этом фоне в среду вечером снижаются на 0,2-0,4%, американские — меняются разнонаправленно в пределах 0,1%. Нефтяные котировки прибавляют 0,6%, достигая 62,43 доллара за баррель сорта Brent.

В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,1% каждый. Рублевая цена нефти при этом колеблется в районе уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущее ослабление рубля вполне обоснованно, как в силу внешнерыночных факторов, так и на фоне тенденций на долговом рынке РФ, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"На долговом рынке РФ начинается коррекция в условиях "подстройки" инвесторов к нынешним монетарным реалиям, когда ЦБ может продолжить снижение ключевой ставки, а ФРС будет сохранять ставку неизменной. В четверг ожидаем курс доллара в диапазоне 63,9-64,6 рубля", — добавил он.

Доллар на фоне коррекционного снижения цен ОФЗ и нефтяных котировок приблизилась к уровню 64,5 рубля за доллар и пока вряд ли пойдет выше, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".