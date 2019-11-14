МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. В то же время индексы Китая и Японии попали под давление слабой статистики.

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07%, до 2907,23 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 1620,79 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,92% — до 26326,24 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,2% — до 2126,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,43%, до 6727,2 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,75% — до 23143,81 пункта.

На азиатские торги влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, большинство американских индексов закрылись в среду ростом после заявлений американского президента Дональда Трампа и главы ФРС Джерома Пауэлла.

Трамп заявил, что ожидает скорого заключения торгового договора с Китаем, однако подтвердил, что в противном случае пошлины на ввозимую в США китайскую продукцию будут существенно повышены. Глава Федеральной резервной системы США Пауэлл в свою очередь сказал, что, с одной стороны, американская экономика чувствует себя хорошо, а с другой — что регулятор в случае необходимости готов поддержать ее различными инструментами, включая дальнейшее сокращение базовой ставки.

Росту индексов Китая и Японии препятствует слабая статистика. Так, рост ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, замедлился до 0,1% в квартальном выражении с 0,4% во втором квартале. Ожидался рост на 0,2%. В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре увеличился на 0,2% при прогнозе роста в 0,8%.

Промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% в годовом выражении с 5,8% в сентябре. При этом аналитики прогнозировали замедление роста только до 5,4%. Объем розничных продаж в стране за отчетный месяц вырос на 7,2% после сентябрьских 7,8% при прогнозе роста в 7,9%.