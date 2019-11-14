События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 ноября
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,26 млн барр
|- 0,5 млн барр (факт)
|1:50
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,4%
|0,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,8%
|0,2% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (октябрь)
|-3%
|-5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (октябрь)
|14,7 тыс
|-19 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (октябрь)
|26,2 тыс
|-10,3 тыс (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (октябрь)
|5,2%
|5,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (октябрь)
|5,4%
|5,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (октябрь)
|5,8%
|4,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (октябрь)
|5,6%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,2%
|5,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|0,3%
|1,8% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (3кв2019)
|0%
|1% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|-0,2%
|0,1% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (октябрь)
|-0,1%
|-0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,69 трлн юаней
|
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (октябрь)
|3,0%
|3,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|3,1%
|3,7%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|
|0,2%
|12:45
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|
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|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2019)
|0,2%
|0,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2019)
|1,1%
|1,1%
|13:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
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|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|211 тыс
|215 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|0,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|
|
|18:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,929 млн барр
|1,6 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,714 млн барр
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|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|17:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.11)
|542,9 млрд долл (на 01.11)
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|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — операционные и финансовые результаты по МСФО за 9м/3кв2019
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|RUB
|НК РуссНефть — аукцион по продаже банком непрофильных активов "Траст" всех кумулятивных привилегированных акций РуссНефти (25% УК, 3-мя лотами: два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг)
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|RUB
|РУСАЛ — ВОСА (решение по предлагаемым годовым лимитам по длящимся связанным сделкам на 2020-2022)
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https://1prime.ru/Financial_market/20191114/830546784.html