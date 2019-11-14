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НК РуссНефть — аукцион по продаже банком непрофильных активов "Траст" всех кумулятивных привилегированных акций РуссНефти (25% УК, 3-мя лотами: два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг)