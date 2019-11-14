МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером на сомнениях вокруг торговых переговоров США и Китая, котировки поддерживаются также нестабильной ситуацией в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,75 доллара, или на 0,26%, до 1467,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро росла на 0,12%, до 16,933 доллара за унцию.

Спрос на золото, как на наиболее надежный актив, вырос на фоне возросших сомнений инвесторов в том, что Китай и США заключат торговое соглашение в скором времени. В среду в СМИ появилась информация, что в торговых переговорах США и Китая возникла заминка по поводу сельскохозяйственных закупок. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай согласился закупать сельскохозяйственную продукцию на сумму до 50 миллиардов долларов. Однако китайские чиновники осторожно отнеслись к этому комментарию и отметили, что в любой момент могут прекратить закупки, отмечали СМИ.

"Золото будет пользоваться спросом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что переговоры между США и Китаем, похоже, застопорились ", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Даниэля Бриземанна (Daniel Briesemann).

Спрос на золото поддерживается также нестабильной ситуацией в Гонконге. В четверг появилась информация, что протестующие парализовали некоторые районы Гонконга, что привело к закрытию школ и блокированию автомагистралей.