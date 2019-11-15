МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются на оптимизме по торговле между США и КНР после комментариев советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03%, до 2910,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,19%, до 1620,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,32% — до 26408,86 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,17% — до 2164,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6788,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 повышался на 0,76% — до 23317,59 пункта.

В четверг Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, пишет агентство Рейтер. Комментарии американского представителя вернули на рынки некоторый оптимизм по поводу торговли. Аналитики при этом оценивают такие заявления более скептично.

"Рынки хотят верить, что будет некоторое разрешение этого вопроса, по крайней мере, длительное перемирие, хотя опыт последних 18 месяцев не даёт много причин для утешения", — цитирует агентство мнение старшего экономиста MP Capital в Сиднее Шейна Оливера (Shane Oliver). По мнению эксперта, негативная статистика по США и Китаю, а также грядущие в следующем году президентские выборы в США, также оказывают давление на перспективы достижения сделки между сторонами.

Слабая статистика по Китаю продолжает несколько сдерживать торги. Согласно официальным данным, опубликованным в четверг, промышленность Китая в октябре замедлила рост до 4,7% с 5,8% в сентябре. Показатель ожидался на уровне 5,4%. Рост объема розничных продаж в стране также неожиданно замедлился — до 7,2% с 7,8%, хотя ожидалось ускорение роста до 7,9%.