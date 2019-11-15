МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
5:15 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
5:45 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 
7:30 JPY Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) 1,4% 1,4%
11:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Ива Мерша

 

 

 

 
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,6% -0,5%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 0,7% 0,7%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,2% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (сентябрь) 14,7 млрд евро 17,5 млрд евро
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,1% 0,4%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (октябрь) -0,2% -0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (октябрь) 0,2% -0,2%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (ноябрь) 4 5
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,3% 0,2%
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (сентябрь) 4,99 млрд канад. долл

 

 
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (октябрь) -0,1%

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -0,4% -0,4%
18:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (сентябрь) 0,0% 0,1%
18:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (сентябрь) 0,3%

 

 
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 684

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 817

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -29 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 406,1 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 279,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 41,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -0,1 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -26,8 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -18,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 25,7 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -60,7 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Интер РАО — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY) RUB Интер РАО — телеконференция менеджмента

 

 

 

 
12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY) RUB ММК — День инвестора (о реализации корпоративной стратегии развития до 2025) /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 9м2019) 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин) — див-д 2018

 

 