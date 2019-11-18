МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в понедельник, — трейдеры ждут новостей по торговым отношениям США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск японский индекс Nikkei 225 поднимался на 0,32% — до 23378,4 пункта, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58% — до 2908,12 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,71%, до 16217,08 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,11% — до 26618,77 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,32% — до 2155,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 6752,2 пункта.

В воскресенье состоялся телефонный разговор глав делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам. Как сообщило министерство коммерции КНР, стороны обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон по первой части торгового соглашения.

Трейдеры также следят за ситуацией в Гонконге, где продолжаются протесты. В воскресенье на территории Политехнического университета Гонконга много часов шли столкновения между протестующими студентами и полицией. Гонконгские полицейские, по сообщениям СМИ, могут начать применять боевые патроны против протестующих.

"Внимание рынков на этой неделе будет сфокусировано на торговых переговорах, а также новостях по Гонконгу", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика CMC Markets в Сингапуре Маргарет Ян (Margaret Yang).

Эксперт отметила, что протесты в Гонконге оказывают негативное влияние на его экономику, в том числе розничную торговлю, сферу услуг, туризм, образование и другие сектора, а также наносят вред репутации региона.