Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 18 ноября
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|12:00
|EUR
|Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|ГМК Норильский никель — День инвестора (презентация менеджмента компании) /Лондон/
|
|
|
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
|
|
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019
|
|
|
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019
|
|
|
|RUB
|Мостотрест — реестр для ВОСА (12.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019)
|0 — див-д 2018
|11,29 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2019) — див-д 2019
|
|RUB
|КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — ВОСА (реестр закрыт 25.09.2019, досрочные перевыборы СД)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20191118/830560866.html