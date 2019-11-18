МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
12:00 EUR Еврозона — Отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ о финансовой стабильности

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (09:00 лнд, 05:00 NY) RUB ГМК Норильский никель — День инвестора (презентация менеджмента компании) /Лондон/

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Мостотрест — реестр для ВОСА (12.12.2019, в заочной форме, див-ды 9м2019) 0 — див-д 2018 11,29 (9м2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.12.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB КТК /Кузбасская Топливная Компания/ — ВОСА (реестр закрыт 25.09.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 