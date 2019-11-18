МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник третью сессию подряд закрылись преимущественно ростом, поскольку инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,62%, до 2909,2 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — 0,72%, до 1617,19 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — 1,35%, до 26681,09 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,4%, до 6766,8 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,49%, до 23416,76 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,07%, до 2160,69 пункта.

Государственные СМИ Китая накануне сообщили о телефонной беседе глав делегаций США и Китая. Инвесторы с оптимизмом встретили сообщения о том, что это были "конструктивные переговоры", в надежде, что две крупнейшие экономики мира смогут заключить соглашение, прежде чем новые импортные тарифы вступят в силу в декабре.

Настроения инвесторов также улучшились после того, как центральный банк Китая неожиданно урезал в понедельник ставку по кредитам. Это первое такое снижение за последние четыре года и сигнал рынкам о том, что политики готовы действовать, чтобы поддержать замедление экономического роста.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация в Гонконге, где продолжаются протесты. В воскресенье на территории Политехнического университета много часов шли столкновения между протестующими студентами и полицией.