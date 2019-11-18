МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику на фоне неопределенных комментариев по торговому соглашению США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,03%, до 7304,85 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,26%, до 5924,01 пункта, немецкий индекс DAX снижался на 0,09%, до 13230,11 пункта.

Китайские СМИ в воскресенье сообщили, что в выходные Пекин и Вашингтон провели конструктивные переговоры о торговле по телефону. В тоже время инвесторы торгуются с осторожность в отсутствие каких-либо официальных заявлений.

"Наблюдается общее изменение ожиданий в пользу того, что некая первая фаза сделки будет, и это то, что поддерживает рынки сейчас" — сказал агентству Рейтер старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Джейсон Туви (Jason Tuvey).

Также к позитивным настроениям добавились новости о том, что центральный банк Китая в понедельник неожиданно снизил ставку по кредитам впервые за более чем четыре года — это сигнал о том, что политики готовы действовать, чтобы поддержать рост экономики страны.