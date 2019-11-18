Финальный ориентир доходности евробондов "Русгидро" в рублях - 6,75-6,85% - источник
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" установило финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в рублях, в диапазоне 6,75-6,85% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года объемом 15 миллиардов рублей составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до 6,85-7% годовых.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20191118/830563208.html