"Русгидро" размещает 5-летние евробонды в объеме 15 млрд руб с доходностью 6,8%
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" размещает пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.
Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/Financial_market/20191118/830563904.html