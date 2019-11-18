МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Русгидро" размещает пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.

Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".