МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота колеблется в понедельник на фоне неопределенных новостей по торговому соглашению США и Китая, в центре внимания инвесторов также по-прежнему нестабильность в Гонконге, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,35 доллара, или на 0,09%, до 1469,55 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро снижается на 0,06%, до 16,938 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов стоимость золота снижалась до 1457,35 доллара за унцию.

В минувшие выходные китайская сторона сообщила о проведении телефонных переговоров с США по торговле. Так, главы делегаций США и Китая по торгово-экономическим переговорам обсудили вопросы первой части торгового соглашения. Как отметило министерство коммерции КНР, стороны "в конструктивном ключе" обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон.

"По всей вероятности, срыв торговых переговоров — это единственное, что вдохнет новую жизнь в цены на золото в это время", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).

Участники рынка также ожидают выхода протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на этой неделе. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после третьего подряд снижения ставки в октябре. По данным CME Group, большинство экспертов ожидает, что регулятор прервет череду снижений и сохранит ставку на текущей отметке в 1,5-1,75%. Золото чувствительно к изменению ставки ФРС, так как это влияет на курс доллара, что, в свою очередь, отражается на котировках металла.

Кроме того, инвесторы пристально следят за событиями в Гонконге, где в воскресенье и в ночь на понедельник на территории кампуса Политехнического университета развернулись ожесточенные столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. Полиция задержала возле университета более 400 протестующих. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов. Золото считается наиболее надежным активом во времена экономической или политической неопределенности.