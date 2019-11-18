МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением своей стоимости, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 1,46%, до 7,04 доллара, "Новатэка" — на 1,44%, до 205,6 доллара, "Лукойла" — на 1,9%, до 95,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,97%, до 7,72 доллара, "Газпром нефти" подорожали на 0,46%, до 32,85 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,67%, до 26,98 доллара, "Северстали" увеличилась на 0,51%, до 13,87 доллара, НЛМК уменьшилась на 0,05%, до 19,87 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 0,9%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 1,22%, до 14,96 доллара. Стоимость бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,2%, до 19,7 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,18%, до 4,8 доллара. Цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,95%, до 12,05 доллара, "Ленты" не изменилась, оставшись на уровне прошлого закрытия, в 3,12 доллара.