МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник увеличиваются, рынки ожидают новостей с фронта торговой войны США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,46%, до 2922,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 1637,91 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index растёт на 0,85%, до 26907,19 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,49%, до 2150,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растёт на 0,39%, до 6793,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 сокращается на 0,41%, до 23319,64 пункта.

"Сегодня в Азии нет важных публикаций, поэтому внимание региона останется сосредоточенным на торговых проблемах (между США и Китаем — ред.) и Гонконге. Ни один из этих факторов не поддерживает уверенности участников торгов", — считает старший рыночный аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Участники торгов продолжают оценивать вероятность того, удастся ли Вашингтону и Пекину договориться по торговым вопросам до вступления в силу очередного повышения американских пошлин на импорт ряда китайских товаров в декабре.

Настроения трейдеров поддерживает то, что накануне США ещё на квартал продлили разрешение на бизнес с китайским телекоммуникационным конгломератом Huawei и его подразделениями. В отсутствие этого компаниям, которые вели дела с Huawei, могли грозить американские санкции. Китайская компания находится в чёрном списке США с мая.

Ситуация в Гонконге продолжает оставаться напряжённой. В воскресенье и в ночь на понедельник на территории кампуса Политехнического университета развернулись столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в городе с начала июня.