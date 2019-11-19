МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник опускаются, сдерживает котировки неопределённость торговых отношений Вашингтона и Пекина после неоднозначных сообщений, что вызывает опасения за перспективы спроса на это сырьё, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,14%, до 62,35 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,21%, до 57,02 доллара за баррель.

В выходные Китай и США провели телефонные переговоры о заключении первой части торгового соглашения, которое призвано устранить вред из-за готовящихся новых импортных пошлин. Но в понедельник телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Пекина "пессимистично" и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

Китай — крупнейший потребитель нефти в мире, поэтому эти процессы отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

"Были сообщения о том, что у Пекина пессимистичное настроение. Отсутствие объявлений, действительно, негативно для прогноза спроса, рынок очень обеспокоен по поводу торговых переговоров", — цитирует агентство Рейтер слова старшего рыночного стратега CMC Markets в Сиднее Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).

Рынки также ожидают публикации в среду статистики запасов нефти в США, и аналитики ожидают роста этих запасов четвёртую неделю подряд, на 1,1 миллиона баррелей.