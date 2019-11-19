МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром умеренно опускается к евро и иене на фоне отсутствия ясности вокруг торговых отношений США и Китая после неоднозначных сообщений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1074 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,107 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 108,59 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,01%, до 97,81 пункта.

В выходные Китай и США провели телефонные переговоры о заключении первой части торгового соглашения. Ранее телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Китая "пессимистично" и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать. При этом в выходные Китай провёл телефонные переговоры с США, которые китайская сторона назвала конструктивными.

"Доллар пытался преодолеть отметку в 109 иен, но ему это не удалось из-за обеспокоенности относительно торгового договора", — приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика по валютным рынкам IG Securities в Токио Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

Трейдеры также оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание руководства регулятора запланировано на 10-11 декабря. Аналитики, по оценке CME Group, почти единогласно ожидают в декабре сохранения учётной ставки на текущей отметке в 1,5-1,75%.

Ранее Трамп провёл встречу с главой ФРС Джеромом Пауэллом. До того он неоднократно критиковал того за "высокие" банковские ставки.