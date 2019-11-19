МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Золото во вторник утром демонстрирует невнятную динамику, в то время как трейдеры ожидают ясности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,05 доллара, или на 0,07%, до 1472,95 доллара за тройскую унцию, минутами ранее показатель снижался. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивается на 0,69%, до 17,117 доллара за унцию.

Торговые отношения Вашингтона и Пекина продолжают оказывать влияние на мировые торги на финансовых рынках. Инвесторы продолжают оценивать вероятность вступления в силу очередного повышения пошлин США на импорт ряда китайских товаров, которое запланировано на декабрь. Ранее повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября, было отложено по договорённости стран.

Но телеканал CNBC сообщил со ссылкой на правительственный источник, что настроение Китая "пессимистично" и что китайцы обеспокоены нежеланием президента США Дональда Трампа отменить пошлины, которые, по мнению Китая, американская сторона уже согласилась отозвать.

В Гонконге тем временем сохраняется напряжённая ситуация. В воскресенье и в ночь на понедельник на территории кампуса Политехнического университета развернулись ожесточенные столкновения между полицией и антиправительственными демонстрантами. Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в городе с начала июня, ситуация продолжает вызывать опасения за экономику региона.