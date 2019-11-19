МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,5 млн барр

 

 
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (октябрь) -5,2% -7,6%
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (октябрь) -124,8 млрд йен 301 млрд йен
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по процентой ставке 4,2%

 

 
10:00 EUR Индекс цен производителей (PPI) Германии (м/м) (октябрь) 0,1% -0,1%
12:30 GBP Великобритания — Производительность труда (3кв2019) -0,5%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) 0,0%

 

 
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) 1,9% 1,9%
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) -0,4% 0,3%
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,219 млн барр 1,062 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,229 млн барр

 

 
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 0,7% 1%
16:00 мск RUB Уровень безработицы (октябрь) 4,5% 4,6%

 

 

 RUB QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 
16:30 мск (13:30 лнд, 08:30 Eastern Time /ET/) RUB QIWI — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ТКС /Тинькофф-Банк/ — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019

 

 

 

 