МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром поднимается из-за опасений за торговлю между США и КНР после заявлений американского президента, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1475,1 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,01%, до 17,117 доллара за унцию.

Вечером во вторник президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение.

Кроме того, позднее сенат единогласно принял собственный вариант законопроекта по "Защите прав человека и демократии в Гонконге", в связи с чем Китай выразил протест. Также сенат во вторник в рамках той же сессии проголосовал за законопроект, который запрещает поставки некоторых видов амуниции полиции Гонконга из США.

Традиционно золото считается более надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления рисков, в том числе по торговле.

Инвесторы также ожидают публикацию протокола октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором рынки надеются получить подсказки по планам регулятора относительно ставки после трех ее снижений подряд. Золото чувствительно к изменению ставки, что традиционно сказывается на курсе доллара, от которого зависят котировки металла.