МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля практически компенсировал дневные потери после публикации данных по запасам энергоносителей от минэнерго США, отправивших нефтяные котировки марки Brent в район 62 долларов за баррель, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.48 мск среды рос на 4 копейки — до 63,86 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 70,72 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,64% — до 61,91 доллара за баррель.

РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ ПОТЕРИ

Курс рубля в первой половине дня обновил локальные минимумы, потеряв 29 копеек к доллару и 26 копеек к евро. Однако во второй половине дня отечественная валюта смогла отыграть часть потерь на фоне растущих котировок нефти марки Brent.

На вечерних торгах усиление роста цен на нефть в район 62 долларов за баррель после публикации данных по запасам энергоносителей от минэнерго США отправило рубль к уровням предыдущего закрытия.

Как сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 450,4 миллиона баррелей. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,543 миллиона баррелей.

Это придало позитива и другим валютам развивающихся рынков: индийская рупия растет на 0,17%, южноафриканский рэнд растет на 0,11%, турецкая лира – на 0,28%.

Индекс доллара к корзине основных валют также демонстрировал уверенное укрепление в первой половине дня и, хотя впоследствии несколько скорректировался, удерживал к вечеру позиции в положительной зоне, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

В среду глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Банк России в декабре на заседании совета директоров рассмотрит целесообразность снижения ключевой ставки. Набиуллина напомнила, что в настоящее время ставка, по оценке Банка России, находится в нейтральном диапазоне.

Позже глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!" заявил, что не ожидает в декабре от Банка России нового снижения ключевой ставки. При этом по итогам следующего года банк ожидает ключевую ставку на уровне 5,75-6% годовых, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин.

"Если следовать логике, в которой Банк России продолжает улучшать коммуникационный канал с рынком, то такие заявления могут быть восприняты как сигнал регулятора о повышении своей готовности к снижению ставки в декабре. Тем не менее, мы видим, что последние недельные данные по инфляции могут противопоставляться данным вербальным сигналам ЦБ", — считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

ПРОГНОЗЫ

В четверг рубль сохранит умеренную склонность к ослаблению – рост оптимизма в плоскости торговых переговоров США и Китая поставлен на паузу, отмечает Покатович из "БКС Премьер".

Ноябрьская налоговая поддержка также вряд ли позволит курсу рублевой валюты продемонстрировать значительное укрепление, считает он. Аналитик ожидает в ближайшее время движения курса рубля к доллару в диапазоне 63,8-64,4.

В ходе сессии "быки" в долларе вновь протестировали сопротивление на уровне 64 рубля, однако к вечеру продажи в американской валюте активизировались, в результате чего ей так и не удалось закрепиться выше этого уровня, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Это сохраняет возможности для отступления пары доллар-рубль в район 63,5 рубля, полагает он.